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Новогодняя коммуникация бренда Своя

Опубликовано: 18.12.2023 14:13 0 380
Новогодняя коммуникация бренда Своя

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В преддверии самых долгожданных семейных праздников Нового Года и Рождества, бренд Своя запустил новую коммуникацию с видео-рецептами праздничных блюд из курочки на упаковке новой линейки продуктов для запекания: цыпленок табака с ананасом, цыпленок табака с апельсином и квисо.

Механика проста: потребитель проходит по QR-коду на упаковке с продуктом и сразу же открывает праздничный рецепт приготовления блюда от современных кулинаров нашей страны. 

Такой способ общения с потребителем позволяет в преддверии праздничной суеты не только облегчить поиск решений для создания праздника, но и поднять настроение за счет эстетически продуманных рецептов в современном изложении, которые понравятся даже самым изысканным кулинарам. Замаринованного цыпленка останется только красиво уложить в форму и запечь, а красивый рецепт по сервировке от специалиста позволит добавить детали, создав правильную атмосферу праздника.

Продукцию в новой упаковке уже можно найти во всех розничных сетях Ашан, Магнит, Лента, Дикси, Перекресток и др. 

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Опубликовано: 18.12.2023 14:13 0 380
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