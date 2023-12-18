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Извилистая тропинка жизни

Автор: Манжосова Алина, Источник: Организатор фото из личного архива: Ольги Сырбу
Опубликовано: 18.12.2023 12:29 0 463
Извилистая тропинка жизни

Ольга Сырбу сумела найти силы и начать новую жизнь в зрелом возрасте

Придя после работы домой, Ольга Сырбу торопливым шагом прошла на кухню и заварила ароматный чай. Пододвинув к дивану журнальный столик и поставив на него сладости, пригласила начать нашу беседу. Непростая судьба, как оказалось, у руководителя одной из ферм компании «Мираторг». Но обо всем по порядку.

Истоки в Молдавии

Ольга Сырбу родилась в Молдавии в селе Дезгинжа в многодетной семье.

В школьные годы Ольга была активным ребенком - посещала спортивные секции: занималась волейболом, шашками, шахматами, футболом, бегом, спортивным ориентированием, играла в городки, гандбол. Когда поступила в техникум, открыла для себя новые увлечения: пулевую стрельбу и профессиональную стрельбу из лука.

- Нужно поучаствовать в соревнованиях? Пожалуйста, поучаствую! - вот так легко соглашалась Ольга на любую активность.

В студенческие годы, будучи отличницей, Ольга принимала участие в обмене студентов и смогла побывать в Чехословакии, Болгарии.

- Так как у меня был второй разряд по стрельбе из лука, то я часто ездила на соревнования и смогла побывать в таких городах, как Баку, Москва, Кишинев, Одесса, Киев, - с ностальгией вспоминает Ольга Петровна.

Окончив Тираспольский аграрнотехнический техникум с отличием, Ольга получила направление в Тимирязевскую академию.

- Когда я с этим направлением приехала домой, мама мне ответила, что сейчас нет возможности помочь финансово (в тот год женились два моих брата, а две сестры еще учились в школе). Поэтому я выбрала другой вуз: поступила в Государственный аграрный институт Молдовы. Но произошел развал СССР, и я не доучилась, - рассказывает Ольга Сырбу.

Трудолюбивая семья

Глядя на Ольгу Петровну, сразу отмечаешь ее открытость и добродушие, а ее улыбка, что не сходит с лица, указывает на то, что она любит быть на позитивной волне.

- Еще в молодости мы поехали с подругой в кино. В кинотеатре рядом со мной сел парень, он много шутил, пытаясь нас рассмешить. Григорий, так звали нового знакомого, оказался одноклассником моего брата. Я оценила его юмор, и мы стали часто проводить время вместе, а после расписались, - делится историей своего знакомства с мужем Григорием Георгиевичем Ольга Петровна.

Спустя время в семье появились двое детей - Марина и Виталий, которых родители растили, прививая трудолюбие с детства. Супруги держали большое хозяйство.

Коровы, овцы, козы, свиньи, гуси, утки, индейки, кролики - какой только живности не было на дворе у Сырбу!

- Бывает, посмотришь, у соседа петушок интересной породы, и тоже приобретаешь такого. А когда сыну исполнилось 13 лет, мы купили ему жеребенка. Сын домой приносил собак, дочка - кошек, - рассказывает Ольга Сырбу.

Навстречу мечте

Годы мчались, сливались в десятилетия, но жизнь продолжалась. Так случилось, что жизнь развела супругов по разным сторонам. Ольга с детьми в 2008 году переехала в Калугу, устроилась агрономом в колхоз «Опытный».

Как говорится, никогда не поздно начать новую жизнь, и Ольга Сырбу, которой на тот момент исполнилось 50 лет, отучилась в автошколе и получила водительское удостоверение, а затем решила получить высшее образование в той самой Тимирязевской академии, куда так и не поступила в молодости по семейным обстоятельствам.

- Я человек сельский и не люблю большие города. С малых лет мне нравилось общаться с животными и ухаживать за растениями, потому я и отправилась учиться на агронома, - признается Ольга Петровна.

Как-то на просторах интернета она увидела объявление о наборе работников в компанию «Мираторг», заполнила анкету, отправила. И вот с 2018 года начала строить свою карьеру на этом сельхозпредприятии. Сначала работала агрономом в отделениях в Наумове и в Клевеневе, а через год стала руководителем фермы.

- Еще работая агрономом, прошла собеседования на должность руководителя и попала в резерв, а через полгода, когда освободилось место, я заняла эту должность и четвертый год продолжаю в ней трудиться, - рассказывает Ольга Петровна.

Нужно мыслить в 3d

Поскольку должность руководителя ежедневно сопряжена со стрессом, то Ольга Петровна каждое утро старается настроить себя на позитивный лад, ведь впереди длинный плодотворный день.

- У меня ненормированный рабочий день. В 7 утра, то есть раньше всех сотрудников, я должна быть на работе. Несмотря на то, что мы планируем свой рабочий день, в животноводстве форс-мажор может возникнуть в любой момент, а то и несколько раз в день, и на это нужно успевать реагировать. Для этого важно иметь железные нервы и выдержку, - поясняет Ольга Сырбу.

На ферме в подчинении у Ольги Петровны более 25 человек, которым ежедневно необходимо ставить рабочие задачи.

- Сложно осуществлять полноценный контроль, ведь это не конвейер, где все сотрудники видны. Сотрудники сельхозпредприятия могут работать за несколько километров, и нужно понимать, что работа не стоит. Как говорят, нужно мыслить в 3D. Стараюсь четко распланировать рабочий день коллектива, - рассказывает Ольга Петровна.

Как в любой работе, сложности есть всегда, например, погодные условия, которые затрудняют рабочий процесс. Дополнительной нагрузкой для опытного руководителя служит отсутствие «правой руки» - администратора, который смог бы помогать с рабочими отчетами. Несмотря на это, Ольга Петровна любит свое дело и считает свой стиль руководства жестким, но демократичным.

После работы, как настоящая бабушка, она любит пообщаться с четырьмя внуками, хотя язык и не позволяет назвать ее так, ведь в работе она оперативна и шустра. И, как у любого человека, у Ольги Петровны есть мечта: посетить с внуками Байкал и насладиться красотами природы.

«Ребятам, которые только начинают свой карьерный путь, хочу сказать следующее: прислушивайтесь к себе и своим желаниям, ведь если вас кто-то заставляет, например, мама и папа, а вы не хотите следовать этому пути, то лучше не стоит. Выбирайте профессию по душе». Ольга Сырбу, руководитель фермы «Клевенево» компании «Мираторг»

Автор: Манжосова Алина, Источник: Организатор фото из личного архива: Ольги Сырбу
Опубликовано: 18.12.2023 12:29 0 463
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