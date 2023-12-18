Оснащение двух больниц в Калуге профинансирует правительство РФ

Деньги пойдут на закупку 2300 единиц медицинского оборудования. Это рентгеновские аппараты, эндоскопические системы, бактерицидные облучатели, радиохирургические ножи, медицинские холодильники, стоматологические инструменты и другое.

Правительство России выделили деньги на оснащение детской городской больницы и городской больницы №5 в Калуге.

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