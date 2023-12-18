Все 24 центра занятости модернизируют в Калужской области

В Калужской области до конца года планируется завершить модернизацию всех 24 кадровых центров. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

На днях обновленные центры занятости открылись в Людиново, Малоярославце и Обнинске.

Калужская область завершает эту работы в рамках нацпроекта «Демография» одной из первых в стране.