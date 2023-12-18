В Калужской области 5 школ и 110 классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В Калужской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За неделю зафиксировано больше 13 тысяч случаев. Это влияет и на работу школ.

В понедельник, 18 декабря, управление Роспотребнадзора сообщило о переводе на дистанционное обучение пяти школ полностью и 110 классов в других ученых заведениях.

Учатся из дома дети в школе №4 Обнинска, школах в деревне Войлово Людиновского района, деревне Митяево Боровского района, городе Сосенском и деревне Дешовки Козельского района.

Больше всего классов закрыто в Калуге – 32, Боровском районе – 27, Людиновском районе – 26, Обнинске – 12.