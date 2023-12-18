Больше 13 тысяч жителей Калужской области за неделю заболели ОРВИ

За неделю, с 11 по 17 декабря, в Калужской области зафиксирован 13 451 случай ОРВИ и 4 случая гриппа, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

За семь дней заболеваемость выросла на 9,5%.

Эпидпорог превышен на 112%. Хуже всего ситуация среди взрослых. В Калуге, к примеру, пороговые показатели заболеваемости у взрослых превышены на 237%.

В больницы с ОРВИ попали 38 калужан.