Калужский ансамбль эстрадного танца стал лауреатом национальной премии

В субботу, 16 декабря, калужский ансамбль эстрадного танца «Ренессанс» стал лауреатом национальной премии дошкольного творчества в номинации «Детское творчество».

По словам организаторов, на конкурс было отправлено более 500 заявок от коллективов со всей страны, лауреатами стали лишь 10 из них.

Награждение калужан состоялось в Москве в Центральном Доме кинематографистов. Церемония прошла в формате сказочного новогоднего шоу, где каждый из лауреатов представил свое творчество. Калужане выступили с номером «Колыбельная».