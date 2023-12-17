Калужанам назвали красивые даты для свадьбы в наступающем году

Итак, калужанам, которые верят в магию чисел, предлагают обратить внимание на следующие даты:

В воскресенье, 17 декабря, ЗАГС города Калуги назвал красивые даты для бракосочетаний в наступающем 2024 году.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!