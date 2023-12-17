В Калуге ушел из жизни спортсмен и общественный деятель Александр Ефременко

В субботу, 17 декабря, министр спорта Калужской области Олег Сердюков сообщил, что днем ранее на 70-м году жизни после продолжительной болезни умер выдающийся спортсмен и общественный деятель Александр Ефременко.

Александр Васильевич был председателем Общественного совета при Министерстве спорта Калужской области и президентом областной федерации пулевой и стендовой стрельбы.

Ефременко, мастер спорта СССР по биатлону, первым в Калуге выполнил норматив мастера спорта, участвовал в чемпионате СССР.

- Соболезнования родным и близким ветерана спорта выражает министерство спорта и Совет ветеранов спорта при министерстве, - сказал министр.

Елена Сумак. Фото министерства спорта. Опубликовано: 17.12.2023 13:38 569