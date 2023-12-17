Калужан поздравили с Днем ракетных войск

В воскресенье, 17 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил причастных калужан с Днем ракетных войск

- Щит на эмблеме Ракетных войск стратегического назначения - это символ защиты, а не нападения, - сказал губернатор. - Наша страна укрепляет свой «ядерный щит», а Козельская ракетная дивизия - его важная часть. Именно ее одной из первых перевооружили на современные комплексы "Ярс".

Губернатор поздравил калужан с Днем ракетных войск стратегического назначения.

- Мои поздравления ветеранам и военнослужащим РВСН, - сказал Владислав Шапша. - Спасибо вам за верность долгу, выдержку, истинный патриотизм, ваш вклад в обеспечение безопасности России.