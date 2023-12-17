За неделю в Калуге родились 77 малышей

Как сообщает калужский ЗАГС, с 11 по 16 декабря в областном центре родились 27 девочек и 50 мальчиков.

Маленьких калужан называли Гордей, Рудольф, Агния, Елисей, Тим. Среди новорожденных была одна двойня.

За этот же период было зарегистрировано 37 браков. Всего же с начала года в Калуге родились 3845 малышей и заключено 2656 браков.