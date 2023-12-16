В Калуге водителей просят не парковаться на восьми улицах для вывоза снега в ночь с 16 на 17 декабря

В ночь на воскресенье, 17 декабря, в Калуге будут вывозить снег с восьми улиц, сообщили в городской управе.

Автомобилистов просят там временно не парковаться, чтобы не помешать работе коммунальщиков:

Кирова на участке от скв. Мира в сторону ул. Московская (четная сторона)

Пер. Вишневского

Степана Разина (продолжение работ)

Труда ( продолжение работ)

Ф. Энгельса (продолжение работ)

М. Горького (продолжение работ)

Набережная

Академика Королева