В калужском микрорайоне Турынино продолжается пятничный коллапс на дороге

Ранее мы сообщали, что в четверг в Калуге из-за прорыва трубы затопило единственную дорогу в Турынино.

В пятницу, 15 декабря, люди добирались до дома по пять-шесть часов или вовсе шли пешком.

Сегодня наш читатель рассказал о том, что в Турыинино-3 цементовоз не может въехать на горку. Лед на ней обещали почистить, но этого не произошло.

- Турынино снова стоит, - написала нам еще одна наша читательница и прислала фотографию из окна своего дома, на котором видно вновь образовавшуюся пробку.