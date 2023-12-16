«Зимой снежный коллапс, а летом мусорный»: жители Калужской области не выдержали и самостоятельно наняли трактор для очистки дороги

В сообществе сельского поселения «Деревня Барсуки» Дзержинского района Калужской области местные жители пожаловались на уборку снега.

Люди недовольны работой подрядчика ООО «Уютный дом». Судя по их словам, у организации «игрушечная» техника для уборки дорог. Одна из местных жительниц рассказала, что зимой в деревне снежный коллапс, а летом мусорный.

- На видео, которое сняли жители поселения, машина едет сразу, после трактора! Если у вас, такая игрушечная техника, это не проблема жителей, а ваша проблема! Приезжайте с лопатами, - негодует женщина. - Сколько можно издеваться над людьми! Это же происходит не только в нашей деревне, а по всему району.

Также она опубликовала видео, на котором трактор, нанятый на деньги сельчан, убирает с дороги снег.

- Учитесь, как надо работать и иметь на тракторе обычный, нормальный ковш! И сколько он убрал после вас ещё снега, - отметила женщина.

Кроме этого, женщина рассказала, что водители высаживают людей где придется, так как не могут проехать.

- Полное безобразие! Администрация нашего района, вы же тоже люди, у вас дети, пожилые родственники, самим тоже хочется жить в комфорте, почему такое равнодушие, к своей малой Родине? – пишет местная жительница.