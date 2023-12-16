В Калужской области отремонтировали картинную галерею

В Ульяновском районе Калужской области свои двери после ремонта открыла местная картинная галерея. Ее привели в должное состояние благодаря нацпроекту «Культура». Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал глава местной администрации Александр Анисимов.

В данный момент галерея является филиалом Калужского музея изобразительных искусств.

- Хорошо помню это здание, ведь я, как и многие, был в нем не один раз. А теперь что? Светло, уютно, современно, - отметил Анисимов.