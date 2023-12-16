Калужанин самостоятельно взялся за чистку тротуара около 45 школы

В социальных сетях в пятницу, 15 декабря, появились фотографии тротуара, который очистил наш читатель Роман Стрельников.

Калужанин по нескольку раз на дню приезжает в 45 школу, чтобы забрать внука и внучку. Он рассказал нам, что увидел возмутительную картину – дети, выходя из школы, утопали в снегу. По его словам, это создавало опасность при переходе суженной проезжей части с оживленным движением транспорта.

- Понимаю прекрасно ситуацию в городе, все сразу не почистить. В школе наши дети и внуки учатся, - рассказал Роман. - Это наш любимый город. Поэтому так, нас так учили.