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Снегопад в Калуге: общественный транспорт ходит, а чиновники убирают улицы

Фото: Городская управа
Опубликовано: 15.12.2023 16:20 4 407
Снегопад в Калуге: общественный транспорт ходит, а чиновники убирают улицы

Сегодня, 15 декабря из-за аномального снегопада, который обрушил на область циклон «Ваня», в Калужской области отменили школьные и некоторые рейсовые автобусы. 

Однако в Калуге Управление калужского троллейбуса не допустило прекращения функционирования общественного транспорта в областном центре. Калужане смогли добраться до работы или учебы, отвезти детей в школы и сады. 

- В Калуге, к сожалению, нет выделенных полос для движения общественного транспорта и в случае заторов на дорогах, ДТП, снегоуборочных работ и прочего, троллейбусы и автобусы испытывают те же трудности с передвижением, что и остальной автотранспорт, - отметил директор УКТ Вадим Витьков. 

Тем временем на борьбу со снегом по поручению Дмитрия Денисова вышли сотрудники городской управы Калуги. Чиновники убирались на тротуарах и пешеходных переходах на улицах Московская, Ленина, Воронина, Суворова, Марата и многих других.

 


Фото: Городская управа
Опубликовано: 15.12.2023 16:20 4 407
Тэги: городской голова калуги
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