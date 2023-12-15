Снегопад в Калуге: общественный транспорт ходит, а чиновники убирают улицы

Сегодня, 15 декабря из-за аномального снегопада, который обрушил на область циклон «Ваня», в Калужской области отменили школьные и некоторые рейсовые автобусы.



Однако в Калуге Управление калужского троллейбуса не допустило прекращения функционирования общественного транспорта в областном центре. Калужане смогли добраться до работы или учебы, отвезти детей в школы и сады.

- В Калуге, к сожалению, нет выделенных полос для движения общественного транспорта и в случае заторов на дорогах, ДТП, снегоуборочных работ и прочего, троллейбусы и автобусы испытывают те же трудности с передвижением, что и остальной автотранспорт, - отметил директор УКТ Вадим Витьков.

Тем временем на борьбу со снегом по поручению Дмитрия Денисова вышли сотрудники городской управы Калуги. Чиновники убирались на тротуарах и пешеходных переходах на улицах Московская, Ленина, Воронина, Суворова, Марата и многих других.



