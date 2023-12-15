В Калуге установили фигурки влюбленных космонавтов

В пятницу, 15 декабря, в Калуге установили новые фигурки космонавтов.

Влюбленная пара выполнена из бронзы. Фигурки установили у входа в здание загса, расположенной в Старичковом переулке.

Работы оплатила семья Семиных из Калуги в честь своего 25-летния совместной жизни.

Ранее такие космонавты были установлены у драмтеатра, возле школы на улице Луначарского, а также у памятника 600-летию Калуги. Кроме того, на прошлой неделе свою фигурку открывшемуся после ремонта молодежному центру подарил губернатор Владислав Шапша.