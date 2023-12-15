В Калужской области подешевели капуста и бензин

Правительство Калужской области 15 декабря опубликовало еженедельную статистику о ценах в магазинах.

За семь дней в нашем регионе капуста подешевела на 2,88%.

Цены на огурцы и помидоры выросли на 4-6%, куриные яйца подорожали на 4,19%.

Оптовые цены на бензин снизились на 1,83%, а на дизельное топливо выросли на 1,2%. Розничные цены на бензин не изменились, дизельное топливо подорожало на 20-40 копеек за литр.