ВТБ Мобайл появился в Туле, Архангельске и Саратове

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ВТБ Мобайл начинает работу в Тульской, Архангельской и Саратовской областях. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ, обслуживающих физических лиц.



Подключиться к ВТБ Мобайл могут все жители Тульской, Архангельской, и Саратовской областей, независимо от того, являются ли они клиентами банка. На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Для этого необходимо в офисе банка получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер, и оформить заявку на перенос номера в личном кабинете на сайте vtbmobile.ru. ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение «ID.Link».



Всем новым абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» — 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора.



Абонентам доступны все преимущества ВТБ Мобайл: оплата до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, а также бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции, в том числе за границей и даже при нулевом балансе. Безопасность использования мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты, спам звонков и отсутствие платных подписок и непредвиденных списаний.



«Мы стремимся предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов, поэтому расширяем присутствие ВТБ Мобайл в российских регионах. Сегодня ВТБ Мобайл представлен в двадцати одном субъекте РФ. Абоненты ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Кроме того, мы являемся социально-ориентированным оператором: сегодня уже даем возможность получить скидку до 50 % на услуги связи на два года для пенсионеров банка ВТБ, скидку 50 % на один год для самозанятых банка ВТБ. Для тех, кто хочет выделиться, до конца декабря 2023 предоставляем скидку 50 % на приобретение красивых номер. В разработке имеются другие интересные для клиентов оператора и банка ВТБ предложений», - подчеркнул Михаил Холхунов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате приложения ВТБ Мобайл, контакт-центре или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте vtbmobile.ru.



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