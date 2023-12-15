Дети из Калужской области победили в турнире «ЭкоДока»

С 6 по 8 декабря в рамках проекта «Экопатриот 23/24» прошел интернет-турнир «ЭкоДока». Дети из Калужской области показали высокий уровень знаний. Об этом рассказали в региональном минприроды.



За победу боролись 33 команды. Калужскую область представляли жители областного центра и ученики Детской экологической организации «Хозяин Мещеры» рязанской школы № 47.



Ученики среднего звена калужской школы №16 и малыши из Романовской школы Медынского района одержали победу.

Победители получили путевки в лагерь «ЕльГрЭКО». Дети проведут там двухнедельную смену.

Софья Фирсова, Фото: пресс-служба правительства Калужской области Опубликовано: 15.12.2023 12:56 183