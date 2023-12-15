Команда из Калужской области защитила проект по проблеме изменения климата

В четверг, 14 декабря, заместитель губернатора и руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский рассказал об успешном выступлении на мероприятии в рамках проектно-образовательной программы «Адаптация регионов России к изменениям климата».

Эта программа была создана Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Российским экономическим университетом им. Плеханова (РЭУ).

Калужские представители рассказали специалистам о концепции создания цифровой адаптационной платформы, которая будет подстраиваться под изменения климата в регионе.

По словам Разумовского, его суть заключается в объединении данных из разных источников, которые позволят выстроить долгосрочный прогноз влияния изменений климата на экономику. Также в рамках проекта идет подготовка предложений по адаптационным мероприятиям и расчеты ущерба.

Министр отметил, что главная цель проекта – повышение качества жизни жителей Калужской области и улучшение условий для предпринимателей.