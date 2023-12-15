В Калужской области выплаты на детей получили 12 450 семей

В рамках национального проекта «Демография» за 11 месяцев этого года выплаты в Калужской области получили 12 450 семей на 12 940 детей. Такие данные 15 декабря опубликовало региональное министерство труда и социальной защиты.

6644 семей получили выплату при рождении третьего или последующих детей в возрасте до трех лет.

Материнский капитал на второго ребенка получили 2 152 семьи, на третьего - 2 319 семей.

Ежемесячное пособие на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет выплачено 1 335 семьям.