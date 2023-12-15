В Калужской области началась благотворительная акция «Елка добра»

В четверг, 14 декабря, в Боровском районе стартовала акция «Елка добра». Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

В «Елке добра» приняли участие губернатор Владислав Шапша, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, руководители органов государственной и муниципальной власти региона.

Акция заключается в украшении новогодних елей шарами с пожеланиями детей находящихся в трудной ситуации или воспитывающихся в многодетных семьях. Она проходит в Калужской области в шестой раз. За это время подарки получили 270 детей.

Также в этом году будут исполнены желания не только калужских детей, но и жителей города Первомайска Луганской Народной Республики.

В этом году в рамках акции подарки получат 90 детей. Самые популярные желания – наборы для творчества, игрушки, конструкторы, спортивный инвентарь и гаджеты.

Шапша подарит планшет ученику четвертого класса людиновской школы №3 Александру Зуеву. Также он исполнит заветные желания трех приемных детей из семьи Калужиных. Ребята, приехавшие из Первомайска, мечтают о портативной зарядке, скейте и кольцевой лампе со штативом.