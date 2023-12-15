Губернатор Калужской области на заседании консультативного совета обсудил итоги года

В четверг, 14 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел последнее в этом году заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских кругов региона.

На собрании обсудили меры поддержки участников СВО. Для них предусмотрены льготные путевки в оздоровительные лагеря и санатории для детей, единовременные выплаты, различная помощь семьям, бесплатное пребывание дошкольников в садах и бесплатное питание школьников и другие виды помощи.

Кроме того, министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов рассказал, что в области разработан закон, который предусматривает бесплатное предоставление земельных участков в собственность Героям России и орденоносцам.

На совете Шапша упомянул про предстоящие выборы. Он уточнил, что к этому моменту необходимо привести в должное состояние все избирательные участки, обеспечить маломобильным людям к беспрепятственное голосование.

Губернатор наградил памятными дипломами глав администраций городов и районов области, представивших на Всероссийском конкурсе лучшие проекты создания комфортной городской среды.

Губернатор рассказал, что большим вызовом в этом году стал перезапуск автомобильного кластера. В этом году в регионе запустили завод «Вольво», завод «АМО» по производству грузовиков, которые в скором времени выйдут на высокие производственные мощности. В понедельник, 18 декабря, будет запущен завод ПСМА. Самым большим вызовом, по мнению главы региона, стал перезапуск автомобильного кластера.

Подводя итог, Шапша поблагодарил всех глав администраций и сказал, что сейчас важно не сбавлять темпы и слаженно работать.