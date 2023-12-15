Что творится в Калуге после сильного снегопада

В ночь на пятницу, 15 декабря, на Калугу обрушился один из самых сильных в этом году снегопадов. За короткий период сугробы подросли примерно на 20 сантиметров.

Многие водители утром решили оставить свои машины либо просто не смогли выехать из дворов.

По центральным улицам города коммунальная техника успела проехаться, хотя тротуары зачастую пешеходы протаптывают сами. Тяжелее всего пройти по небольшим улицам, которые находятся в стороне от маршрутов общественного транспорта.

Много работы еще предстоит и на остановках и переходах. Подходы к зебрам завалены снегом, которые снегоочистители сгребли с проезжей части.

За такси от Кошелева до Кирова просят около 500 рублей.

По вопросу уборки снега работает круглосуточная горячая линия: 8-800-450-10-02. По поводу расчистки дворов нужно обращаться в свои управляющие компании или ГЖИ: 8-800-450-01-01. Заявки о проблемах с электричеством принимают по номеру: 8-800-220-0-220.

Улица Плеханова.

Старый Торг.

Перед областной администрацией все почистили.

Остатки парковки на Старом Торге.

Одна из главных проблем сейчас - снежная каша во дворах.

На некоторых улицах снег не только сгребают, но и вывозят.

Центральный парк.

На тротуарах пока много снега.

Выезды из дворов в таком состоянии.

Замсысловатые снежные узоры на крышах.

Парковка до весны.

Улица Декабристов.

Улица Воскресенская.

Перекресток Никитина и Луначарского.

Каменный мост.

Зловещий снеговик.

Улица Никитина.

Березуевский овраг.

Улица Маркса.