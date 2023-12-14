В Калужской области заключено шесть концессий на 8,9 млрд рублей на развитие спорта и образования

В четверг, 14 декабря, На онлайн-площадке Ассоциации инновационных регионов России прошел вебинар по обмену опытом реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере образования, спорта и экологии.

Руководитель проектов ассоциации инновационных регионов России Дмитрий Митрошин рассказал, что в этом году встреча по теме государственно-частного партнерства собрала более 60 участников. Представители профильных подразделений инновационного, экономического и предпринимательского подразделений обменялись мнениями по вопросам экологии, спорта и реализации проектов ГЧП в сфере образования.

Генеральный директор Центра ГЧП Калужской области Анна Лукина рассказала, что между калужским правительством и бизнесом было заключено шесть концессионных соглашений. Общий объем инвестиций составил 8,9 миллиардов рублей. Эти средства направят на развитие образование и спорта.

В рамках одного из соглашений в Калужской области уже строятся четыре школы. В них будет планетарий, студия звукозаписи, фотостудия и класс для занятий робототехникой.

Лукина отметила, что партнерство в сфере спорта и образования будет развиваться в течение 5-7 лет. Это обусловлено потребностью в улучшении инфраструктуры.