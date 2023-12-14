Шапша пообещал ответить на вопросы, которые не задали Путину

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин 4 часа отвечал на вопросы в ходе прямой линии. Обращения от жителей Калужской области ему не зачитали, хотя такие были.

- На прямой линии вопросов от жителей Калужской области не прозвучало, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Знаю, что калужане направляли свои обращения. Еще раз повторю: все они взяты в работу, жители получат ответы на них.

Глава региона также напомнил о некоторых успехах Калужской области в экономике: возобновлено производство грузовиков на бывшем «Вольво», количество предприятий обрабатывающей промышленности в структуре экономики – более 39 %, топ-10 регионов с лучшим инвестклиматом, в активной стадии переговоры с 50 новыми компаниями.