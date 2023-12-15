В Калужской области 91 безработный начал свой бизнес с помощью «Работы России»

По нацпроекту «Демография» кадровые центры «Работа России» начали помогать в открытии собственного дела.

В нынешнем году возможностью создать свой бизнес воспользовался 91 безработный калужанин, сообщили в пресс-службе правительства.

С помощью тестирования среди кандидатов определяют наличие способности вести свое дело. Возможно также направление на обучение и сопровождение при подготовке бизнес-плана.

Безработным могут выдать субсидию на старт в бизнесе до 96 тысяч рублей.

Как пояснили в правительстве, по такой схеме калужане открывают салоны красоты, парикмахерские, мастерские по ремонту автомобилей и компьютерной техники, пошиву одежды, оказывают бухгалтерские услуги.