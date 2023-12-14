В Калужской области открыли 53 аграрных класса. Это сделано при поддержке министерств сельского хозяйства и образования.

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