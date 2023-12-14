Проект калужанки «Я рядом» победил в голосовании премии «МыВместе»

Преподаватель Надежда Соловьева из Калуги заняла третье место в номинации «Обучение служением» Международной премии «МыВместе». Ранее губернатор Владислав Шапша просил отдать свой голос за калужанку в ходе народного голосования.

Проект калужанки называется «Я рядом». Он нацелен на вовлечение студентов в деятельность некоммерческих организаций и решение важных социальных задач.

Победители и призеры получат возможность продолжить обучение и получить поддержку в реализации инициатив.