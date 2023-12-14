Калужанам напомнили о штрафах за вырубку елей

В преддверии Нового года министерство природных ресурсов и экологии Калужской области увеличило количество патрулей в лесах.

В рейдах участвуют специалисты лесничеств, полицейские, волонтеры, казаки и представители администраций.

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконно срубленные ели предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 3 тысяч рублей, для юридических – от 200 тысяч рублей. При ущербе свыше пяти тысяч рублей наступает уголовная ответственность, - рассказали 14 декабря в правительстве региона.