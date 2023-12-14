В Калужской области продолжится модернизация первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря отметил, что для развития первичного звена здравоохранения сделано немало и государство продолжит решать эту задачу. Продление модернизации войдет в президентскую программу.
В этому году в Калужской области установлено 23 ФАПа, закуплен 31 автомобиль для медицинских учреждений области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
- Из 17 объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту в текущем году, работы завершены на 16 объектах, на одном объекте работы находятся на стадии завершения, - рассказали в региональном Минздраве. - Приобретено и установлено 2112 единиц оборудования. Новое оборудование получили больницы города Калуги, Боровского, Козельского, Мосальского, Юхновского, Бабынинского, Барятинского, Куйбышевского, Людиновского, Жиздринского, Малоярославецкого районов.
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