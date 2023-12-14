В Калужской области 44 медика получили выплаты по программе «Земский доктор»

Выплаты врачам по программе «Земский доктор» нужно увеличить до 2 миллионов рублей, а фельдшерам – до миллиона рублей. Такое предложение в ходе прямой линии 14 декабря сделал президент России Владимир Путин.

В министерстве здравоохранения Калужской области рассказали, что в нынешнем году участниками этой программы в нашем регионе стали 38 врачей и шесть специалистов среднего звена – 44 человека.

В 2022 году было 42 участника.