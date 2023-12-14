В Калужской области подвели итоги экономического блока

В среду, 13 декабря, в центре «Мой бизнес» рассказали об итогах экономического блока в Калужской области.

Заместитель губернатора региона Владимир Попов поблагодарил всех присутствующих за реализацию нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Он отметил, что за этот год были проведены бизнес-мисси в разные страны, а также форум «Вектор на экспорт», собравший 400 участников.

Попов уточнил, что надеется на то, что переговоры, которые прошли в рамках форума приведут к заключению соглашений и увеличению поставок продукции.

Директор ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» Николай Тубеншляк рассказал, что в этом году центр «Мой бизнес» продолжил работу по нацпроектам, которые предоставляют бизнесменам широкий спектр услуг вне зависимости от масштабов компании и ее деятельности. Это такие проекты, как «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда».

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» калужские предприниматели получили 662 миллиона рублей на развитие своего дела. За год предпринимателям оказали 4 тысячи услуг, таких как разработка бизнес-планов, выбор земельного участка, помощь в регистрации бизнеса.

Проведенные за год 4 256 консультаций стали полноценными проектами.

В нацпроекте «Производительность труда» приняли участие 93 компании, а с господдержкой нацпроекта Международная кооперация и экспорт» калужские компании вышли на объем экспортных контрактов порядка 1,5 млрд рублей. Этот результат стал возможным благодаря услугам Центра поддержки экспорта.

По данным АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» за 2023 год:

• организовано участие 65 предприятий малого и среднего бизнеса в международных выставках в России и за рубежом;

• обучение экспорту прошли 697 предпринимателей;

• запущена новая региональная мера прямой финансовой поддержки «экспортный кэшбек»;

• 898 экспортно - ориентированных предпринимателей получили 1566 услуг.

В следующем году планируется продолжить встречи с иностранными партнерами Бизнес миссии запланированы в Марокко, ОАЭ, Турцию, Грузию, Беларусь и Саудовскую Аравию.