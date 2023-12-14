Калужский проект «Хотим стать мамой и папой» отметили на федеральном уровне

Проект Калужской области «Хотим стать мамой и папой» признан лучшим в рамках внедрения Национальной социальной инициативы, сообщил 14 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Проект направлен на сохранение репродуктивного здоровья жителей региона и повышение рождаемости, - прокомментировал губернатор. - Пилотной базой стала калужская городская больница №5. Здесь открыли бесплатные кабинеты мужского здоровья и репродуктивного здоровья для семейных пар. Опыт востребован. Планируем распространить его на другие медучреждения региона.

Шапша напомнил, что это совместный проект с Агентством стратегических инициатив. Лучшие решения проекта будут тиражироваться по всей России.