В Калуге опубликовали афишу новогодних праздников

В, четверг, 14 декабря, городская управа Калуги опубликовала программу новогодних праздничных мероприятий.
Они начнутся с 23 декабря.
Главные точки праздника – Городской парк культуры и отдыха, Театральная площадь, сквер им. В.Н. Волкова.
Новогодняя афиша Калуги – 2023
Городской парк культуры и отдыха
23 декабря
14:00 открытие проекта «Зима в парке», семейный праздник «Мандариновое настроение»
16:00 концертно-развлекательная программа «Ритмы Нового года»
24 декабря
14:00 Творческий проект «Чудеса на Новый год» Центра «Созвездие»
30 декабря
14:00 -17:00 Открытие Резиденции Деда Мороза и Снегурочки
17:00 Фестиваль молодёжной культуры «ЯрчеФест
31 декабря
14:00 -17:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
Театральная площадь
31 декабря
18:00-20:00 Открытие главной новогодней елки. Праздничная программа «Калуга Новогодняя»
1 января
Сквер им. В.Н. Волкова
11:00 Легкоатлетический забег «Побегай 1 января»
Городской парк культуры и отдыха
14:00 Семейный праздник «День рождения Нового года.От Петра Первого до наших дней»
17:00 Танцевальная программа «Новогодний вечер в парке»
2 января
12:00 Физкультурный праздник «В здоровом теле - здоровый дух»
Городской парк культуры и отдыха
12:00 Творческий проект «Деды Морозы России»
14:00-17:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
17:00 Развлекательная программа «Музыкальный марафон»
3 января
Сквер им. В. Н. Волкова
11:00 Новогодняя акция «Слепи снеговика»
11:00 Новогодние эстафеты «Зимние забавы»
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
11:00 Мастер-класс по легкой атлетике
Площадь В. В. Маяковского
12:00 Турнир по керлингу
Городской парк культуры и отдыха
14:00-17:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
17:00 Праздник русской шапки «Ушанка-2024»
4 января
Сквер им. В. Н. Волклова
11:00 Лыжный спринт
Парк театра юного зрителя, ул. Марата,2
12:00 Физкультурный праздник
Городской парк культуры и отдыха
14:00-17:00 Работа Резиденции калужского Деда Мороза и Снегурочки
17:-00 Семейный праздник теплая зима
5 января
11:00 Развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!»
СШ «Старт», ул. Тарутинская, д. 232а
11:00 Лыжный марафон
Сквер им. В. Н. Волкова
12:00 Мастер-класс по баскетболу и фехтованию. Зимние эстафеты
6 января
Городской парк культуры и отдыха
12:00 Рождественские встречи в зимнем парке
Сероводородные озёра
12:00 Физкультурное мероприятие «Новогодние купания»
Сквер им. В. Н. Волкова
12:00 Мастер-класс по футболу
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
12:00 Новогодние «Весёлые старты»
7 января
Театральная площадь
11:00 Беговая экскурсия «Новогодняя Калуга»
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
12:00 Мастер-класс и тренировка по карате
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