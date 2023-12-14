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В Калуге опубликовали афишу новогодних праздников

Софья Фирсова
Опубликовано: 14.12.2023 10:11 1 739
В Калуге опубликовали афишу новогодних праздников

В, четверг, 14 декабря, городская управа Калуги опубликовала программу новогодних праздничных мероприятий.

Они начнутся с 23 декабря.

Главные точки праздника – Городской парк культуры и отдыха, Театральная площадь, сквер им. В.Н. Волкова.

Новогодняя афиша Калуги – 2023

Городской парк культуры и отдыха

23 декабря

14:00 открытие проекта «Зима в парке», семейный праздник «Мандариновое настроение»

16:00 концертно-развлекательная программа «Ритмы Нового года»

24 декабря

14:00 Творческий проект «Чудеса на Новый год» Центра «Созвездие»

30 декабря

14:00 -17:00 Открытие Резиденции Деда Мороза и Снегурочки

17:00 Фестиваль молодёжной культуры «ЯрчеФест

31 декабря

14:00 -17:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки

Театральная площадь

31 декабря

18:00-20:00 Открытие главной новогодней елки. Праздничная программа «Калуга Новогодняя»

1 января

Сквер им. В.Н. Волкова
11:00 Легкоатлетический забег «Побегай 1 января»

Городской парк культуры и отдыха

14:00 Семейный праздник «День рождения Нового года.От Петра Первого до наших дней»

17:00 Танцевальная программа «Новогодний вечер в парке»

2 января

12:00 Физкультурный праздник «В здоровом теле - здоровый дух»

Городской парк культуры и отдыха

12:00 Творческий проект «Деды Морозы России»

14:00-17:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки

17:00 Развлекательная программа «Музыкальный марафон»

3 января

Сквер им. В. Н. Волкова

11:00 Новогодняя акция «Слепи снеговика»

11:00 Новогодние эстафеты «Зимние забавы»

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

11:00 Мастер-класс по легкой атлетике

Площадь В. В. Маяковского

12:00 Турнир по керлингу

Городской парк культуры и отдыха

14:00-17:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки

17:00 Праздник русской шапки «Ушанка-2024»

4 января

Сквер им. В. Н. Волклова

11:00 Лыжный спринт

Парк театра юного зрителя, ул. Марата,2

12:00 Физкультурный праздник

Городской парк культуры и отдыха

14:00-17:00 Работа Резиденции калужского Деда Мороза и Снегурочки

17:-00 Семейный праздник теплая зима

5 января

11:00 Развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!»

СШ «Старт», ул. Тарутинская, д. 232а

11:00 Лыжный марафон

Сквер им. В. Н. Волкова

12:00 Мастер-класс по баскетболу и фехтованию. Зимние эстафеты

6 января

Городской парк культуры и отдыха

12:00 Рождественские встречи в зимнем парке

Сероводородные озёра

12:00 Физкультурное мероприятие «Новогодние купания»

Сквер им. В. Н. Волкова

12:00 Мастер-класс по футболу

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

12:00 Новогодние «Весёлые старты»

7 января

Театральная площадь

11:00 Беговая экскурсия «Новогодняя Калуга»

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

12:00 Мастер-класс и тренировка по карате

 

Софья Фирсова
Опубликовано: 14.12.2023 10:11 1 739
Тэги: новый год
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