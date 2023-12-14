Жительница Калуги родила 11 ребенка

В Калуге в Перинатальном центре 42-летняя калужанка родила своего 11 ребенка. Рост девочки – 48 сантиметров, вес – 2820 граммов. Ее назвали Маруся.

Это третья девочка в семье, и у них есть восемь братьев.

– Первого ребенка многодетная мама родила в 25 лет, а одиннадцатого – в 42 года, – рассказали 14 декабря в Перинатальном центре.