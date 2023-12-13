В Калуге сменили начальника полиции

В среду, 13 декабря, стало известно о назначении нового начальника управления МВД по Калуге. Его возглавил подполковник полиции Артем Трофимов.

Ранее он руководил полицией в Ферзиковском районе, сообщили нам в пресс-службе управления.

Дмитрий Данилов, который до этого возглавлял УМВД в Калуге, перешел на работу в областные структуры полиции.