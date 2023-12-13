Яйца в Калужской области за месяц подорожали на 17,6%

За ноябрь в Калужской области рекорд по росту цен среди продуктов установили куриные яйца.

По официальным данным Калугастата, этот продукт стал стоить дороже на 17,6%.

Овощи и фрукты за месяц выросли в цене на 7,6%, безалкогольные напитки – на 4,9%, соль, соус, специи, концентраты – на 3,9%, овощные консервы– на 3,7%, масло – на 3,6%, маргарин – на 2,4%, кондитерские изделия – на 2,1%.

При этом сахар подешевел на 5,9%.