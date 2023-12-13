В Козельском районе Калужской области построили новый центр занятости

В Козельском районе свои двери после ремонта открыл центр занятости населения. О модернизации центра рассказал Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов в среду, 13 декабря.

- Мой заместитель Лариса Кулакова, вместе с Еленой Цукерник, заместителем главы администрации Козельского района, официально дали старт новому этапу работы нашей службы занятости, - отметил министр. - Анна Галаева, начальник филиала, с гордостью презентовала достигнутые результаты модернизации.

Коновалов уточнил, что основная цель проекта создать эффективную службу как для соискателей, так и для работодателей.