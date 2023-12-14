«Как в большой семье»: сотрудники Козельского механического завода рассказали о работе

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Козельский механический завод — ​партнёр газоэнергетической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. Предприятие проектирует и изготавливает оборудование для новых объектов, выполняет капитальный ремонт действующих.

Мы поговорили с сотрудниками Козельского механического завода и узнали, труд каких людей приносит славу всему предприятию.

Электросварщик Олег КИБИТКИН работает на заводе семь лет.

— Почему выбрал это предприятие? От ребят слышал отзывы, что тут всегда можно заработать, лояльное начальство, дружный коллектив, — ​говорит Олег Егорович. — ​Я делаю металлоконструкции. Работу выполняю в паре с коллегой: читаем чертежи, занимаемся сборкой металлоконструкций на прихват, потом производим сварочные работы. График — пятидневка с 8 до 17 позволяет и с семьёй побыть. Я женат, у меня взрослая дочка, двое внуков. Сейчас дочь живёт с нами, её муж — контрактник на СВО. Теперь внуки меня утром провожают, вечером встречают.

Отношения с коллегами на заводе складываются, как в большой семье. Если новенький что-­то не понимает, подскажем. Молодое поколение пусть приходит: кто работать хочет, всему научим.

В праздники лучших сотрудников обязательно награждают. У меня недавно был юбилей, 60 лет, поздравили, дали премию, приятно.

Руководитель отдела развития производственной системы Павел БОНДАРЕНКО.

— Я родился и живу в Козельске, — ​рассказывает Павел Вадимович. — ​На предприятии работаю с 2011 года. Возглавляю отдел развития производства и по совмещению отвечаю за участок в заготовительном цехе. Руковожу проектами по развитию и участвую в выполнении плана производства. В подчинении около 20 человек.

При моём участии производство перестраивалось на современный лад, модернизировалось оборудование, обновился коллектив. Завод помолодел.

Я женат, трое детей, обрастал семьёй параллельно с работой на предприятии. Уверенность в завтрашнем дне сыграла здесь особую роль. Работа серьёзная, стабильный доход, я могу планировать долговременные расходы — ​кредиты, ипотеку.

Заместитель генерального директора по качеству Константин ДЕНИСОВ работает на заводе с 2021 года, но общий трудовой стаж серьёзный — ​30 лет.

— Первое, что сделал на предприятии, полностью изменил систему контроля качества, — ​рассказывает Константин Владимирович. — ​Набрали людей, закупили средства контроля.

Переехать из Санкт-Петербурга в Козельск для меня было взвешенным решением. Вопрос «А стоит ли ехать?» отпал на месте, я почувствовал, что предприятие — ​это единый организм, здесь твои пожелания находят отклик, руководство и рабочие слышат друг друга, разделяют стремления и цели.

Начальник отдела кадров Наталья ФРОЛОВА за годы работы на предприятии получила множество наград, в том числе Почётную грамоту Министерства экономического развития.

— Работаю на заводе с 2007 года, устраивалась инженером-конструктором, но в 2010 году меня пригласили в отдел кадров, спустя годы возглавила отдел, — ​вспоминает Наталья Николаевна. — ​С каждым годом условия и организация труда только улучшаются. Меняется структура завода и отношение к людям, совершенствуется документооборот. Работать интересно, задачи ставятся разные, требуют особого подхода.

После ковида и с началом СВО мы испытываем потребность в кадрах. Около 15% сотрудников завода были мобилизованы или ушли служить по контракту. Перед нами стоит задача восполнить кадровый голод.

Помощь парням на СВО — инициатива предприятия. Козельский механический завод ранее производил и отправлял печки-буржуйки. Сейчас заводчане разработали разборный блиндаж. Он пойдёт ребятам на передовую.

Козельский механический завод — ​это большая семья, где каждый трудится во благо общей цели. Взаимное уважение, социальная поддержка и уверенность в завтрашнем дне. КоМЗ — ​это серьёзное предприятие для надёжных сотрудников.

Кадровая служба: 8 (48442) 2–06–07, 8–916–777–78–22

https://komz.ru/

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