«Как в большой семье»: сотрудники Козельского механического завода рассказали о работе

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Козельский механический завод — партнёр газоэнергетической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. Предприятие проектирует и изготавливает оборудование для новых объектов, выполняет капитальный ремонт действующих.
Мы поговорили с сотрудниками Козельского механического завода и узнали, труд каких людей приносит славу всему предприятию.
Электросварщик Олег КИБИТКИН работает на заводе семь лет.
— Почему выбрал это предприятие? От ребят слышал отзывы, что тут всегда можно заработать, лояльное начальство, дружный коллектив, — говорит Олег Егорович. — Я делаю металлоконструкции. Работу выполняю в паре с коллегой: читаем чертежи, занимаемся сборкой металлоконструкций на прихват, потом производим сварочные работы. График — пятидневка с 8 до 17 позволяет и с семьёй побыть. Я женат, у меня взрослая дочка, двое внуков. Сейчас дочь живёт с нами, её муж — контрактник на СВО. Теперь внуки меня утром провожают, вечером встречают.
Отношения с коллегами на заводе складываются, как в большой семье. Если новенький что-то не понимает, подскажем. Молодое поколение пусть приходит: кто работать хочет, всему научим.
В праздники лучших сотрудников обязательно награждают. У меня недавно был юбилей, 60 лет, поздравили, дали премию, приятно.
Руководитель отдела развития производственной системы Павел БОНДАРЕНКО.
— Я родился и живу в Козельске, — рассказывает Павел Вадимович. — На предприятии работаю с 2011 года. Возглавляю отдел развития производства и по совмещению отвечаю за участок в заготовительном цехе. Руковожу проектами по развитию и участвую в выполнении плана производства. В подчинении около 20 человек.
При моём участии производство перестраивалось на современный лад, модернизировалось оборудование, обновился коллектив. Завод помолодел.
Я женат, трое детей, обрастал семьёй параллельно с работой на предприятии. Уверенность в завтрашнем дне сыграла здесь особую роль. Работа серьёзная, стабильный доход, я могу планировать долговременные расходы — кредиты, ипотеку.
Заместитель генерального директора по качеству Константин ДЕНИСОВ работает на заводе с 2021 года, но общий трудовой стаж серьёзный — 30 лет.
— Первое, что сделал на предприятии, полностью изменил систему контроля качества, — рассказывает Константин Владимирович. — Набрали людей, закупили средства контроля.
Переехать из Санкт-Петербурга в Козельск для меня было взвешенным решением. Вопрос «А стоит ли ехать?» отпал на месте, я почувствовал, что предприятие — это единый организм, здесь твои пожелания находят отклик, руководство и рабочие слышат друг друга, разделяют стремления и цели.
Начальник отдела кадров Наталья ФРОЛОВА за годы работы на предприятии получила множество наград, в том числе Почётную грамоту Министерства экономического развития.
— Работаю на заводе с 2007 года, устраивалась инженером-конструктором, но в 2010 году меня пригласили в отдел кадров, спустя годы возглавила отдел, — вспоминает Наталья Николаевна. — С каждым годом условия и организация труда только улучшаются. Меняется структура завода и отношение к людям, совершенствуется документооборот. Работать интересно, задачи ставятся разные, требуют особого подхода.
После ковида и с началом СВО мы испытываем потребность в кадрах. Около 15% сотрудников завода были мобилизованы или ушли служить по контракту. Перед нами стоит задача восполнить кадровый голод.
Помощь парням на СВО — инициатива предприятия. Козельский механический завод ранее производил и отправлял печки-буржуйки. Сейчас заводчане разработали разборный блиндаж. Он пойдёт ребятам на передовую.
Козельский механический завод — это большая семья, где каждый трудится во благо общей цели. Взаимное уважение, социальная поддержка и уверенность в завтрашнем дне. КоМЗ — это серьёзное предприятие для надёжных сотрудников.
Кадровая служба: 8 (48442) 2–06–07, 8–916–777–78–22
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