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В Калужской области установили 29 станций для доступа к интернету

Софья Фирсова
Опубликовано: 13.12.2023 10:31 2 659
В Калужской области установили 29 станций для доступа к интернету

В рамках федерального проекта Минцифры России «Устранение цифрового неравенства 2.0» по созданию инфраструктуры связи в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек в Калужской области выполнили план по установке станций для доступа к интернету. Проект в регионе реализуется с 2021 года. Об итогах текущего года рассказал заместитель губернатора и руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский в среду, 13 декабря.

В текущем году в регионе установили 29 базовых точек, благодаря чему доступ к интернету появился у 6,6 тысяч человек. В 2021 -2022 году построили станции в 44 населенных пунктах.

- Установка базовых станций обеспечила устойчивое покрытие территории населенных пунктов сетью связи стандарта 4G, - рассказал Разумовский. - Жители могут пользоваться мобильным Интернетом, а также оперативно получать доступ к цифровым, государственным, медицинским и образовательным сервисам.

Софья Фирсова
Опубликовано: 13.12.2023 10:31 2 659
Тэги: калужская область
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