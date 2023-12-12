Калужанам посоветовали не выписывать рецепты по понедельникам

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко во вторник, 12 декабря, рассказал о работе горячей линии 122.

- Пик нагрузки на горячую линию 122 приходится на понедельник, количество звонков увеличивается примерно в четыре раза, - заявил он. - Например, на прошлой неделе, 4 декабря, поступило 9308 звонков, а 10 декабря уже 2259.

После выходных пациенты чаще вызывают врача на дом или записываются на прием.

- Для скорейшей выписки лекарств и сокращения времени дозвона на линию 122, рекомендую выписывать рецепты в другие дни, - говорится в сообщении Пахоменко. - Горячая линия работает круглосуточно! Не дожидайтесь пока у вас закончатся лекарства. Выпишите рецепт на несколько дней раньше!