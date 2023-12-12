В Перемышльском районе Калужской области открыли обновленный центр занятости

Во вторник, 12 декабря в Перемышльском районе Калужской области прошло торжественное открытие модернизированного центра занятости населения. О событии рассказал министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

Министр уточнил, что открытие современного центра направлено на улучшение оказания качества услуг. В обновленном ЦЗС будет новый формат и подход к оказанию госуслуг.

Также в распоряжении граждан окажутся комплексы услуг, направленные на урегулирование жизненных ситуаций людей и бизнес-ситуаций работодателей.