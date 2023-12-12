В правительстве Калужской области рассказали об итогах финала конкурса «Лидеры России»

Во вторник, 12 декабря, в Москве наградили лучших управленцев в рамках финала пятого конкурса «Лидеры России». Об этом рассказали в региональном правительстве.

Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» начал свою работу в сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге.

Победителями стали 112 управленцев из 12 регионов - 78 представителей из Москвы, 18 представителей из Московской области, по 3 представителя из Рязанской и Тульской областей, по 2 представителя из Брянской и Липецкой областей, а также по одному человеку из Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Тверской областей.

На участие в пятом конкурсе «Лидеры России» поступило более 50,6 тысяч заявок из ЦФО и из-за заграницы, Свыше тысячи лучших управленцев приняли участие в окружных финалах в Москве.

Лидеры финалов в столице работают преимущественно в сфере IT, промышленности, образования, медицины, атомной энергетики,

По итогам финалов определят 300 суперфиналистов. Победителей объявят в феврале 2024 года.