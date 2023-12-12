Житель Калужской области фиктивно зарегистрировал 15 мигрантов

В Козельском районе местный житель попался на фиктивной регистрации мигрантов.

В своей квартире он зарегистрировал 15 иностранцев, взяв с каждого по 2 тысячи рублей. На самом деле мигранты с ним не жили.

Прокуратура подала в иск суд, чтобы эти деньги вернулись государству.