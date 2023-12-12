Калужская область войдет в пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта

В 2024 году Калужская область станет одним из 26 новых участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

- Создание зарядной инфраструктуры предусмотрено принятой Правительством РФ «дорожной картой» по развитию производства и использования электротранспорта, - рассказал 12 декабря заместитель губернатора Владимир Попов.

Этот документ предполагает, что к 2030 году 10% выпускаемых автомобилей в России будут электрическими, а по стране создадут как минимум 72 тысячи зарядных станций.