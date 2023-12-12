В Калужской области мужчины в среднем живут 63 года, женщины – 77

За 11 месяцев 2023 года в Калужской области смертность снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 12 декабря сообщили в региональном загсе.

При этом женщины в среднем живут гораздо больше мужчин.

Средняя продолжительность жизни в Калужской области составляет, по данным загса, 69 лет. У мужчин – 63 года, у женщин – 77 лет.