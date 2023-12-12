Жители Калужской области смогут оценить качество нацпроектов с помощью QR-кодов

В Калужской области на объектах, создаваемых или уже созданных в рамках нацпроектов, начали размещать баннеры с QR-кодом.

- Баннеры размещаются на готовых и строящихся социально значимых объектах капитального ремонта и строительства по таким видам работ как реконструкция и реставрация, модернизация, приобретение, текущий ремонт, техническое перевооружение и благоустройство, - пояснили 12 декабря в пресс-службе правительства.

Жители региона смогут оставлять свои отзывы.